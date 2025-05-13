Нічний обстріл України: скільки "Шахедів" збили Сили ППО

Атака "Шахедми" / © t.me/SJTF_Odesa

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У ніч на 13 травня противник атакував територію України 10 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська — РФ. Безпілотники знищені.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

«Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною», — акцентували у ПС ЗСУ.

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Повітряна атака — черговий доказ того, що Росія ігнорує перемир’я. Держава-агресорка продовжує обстрілювати мирне населення та інфраструктуру України, при цьому говорить про буцімто готовність до перемовин.

Нагадаємо, у ніч проти 12 травня противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Вони летіли з Брянська, Орла, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська — РФ., Чауди — Крим. Повітряний напад частково відбито.

У ПС ЗСУ підтвердили збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

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Раніше військовий експерт Олег Жданов попередив про небезпеку для українських міст. Так, Росія масово обстрілює реактивними «Шахедами».