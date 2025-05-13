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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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735
Время на прочтение
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Ночной обстрел Украины: сколько "Шахедов" сбили Силы ПВО

Российские БПЛА не достигли своих целей.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедмы"

Атака "Шахедмы" / © t.me/SJTF_Odesa

В ночь на 13 мая противник атаковал территорию Украины 10 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из Приморско-Ахтарска – РФ. Беспилотники уничтожены.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

«Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной», — акцентировали в ВС ВСУ.

Воздушная атака – очередное доказательство того, что Россия игнорирует перемирие. Государство-агрессорка продолжает обстреливать мирное население и инфраструктуру Украины, при этом говорит о готовности к переговорам.

Напомним, в ночь на 12 мая противник атаковал 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Они летели из Брянска, Орла, Шаталова, Миллерова, Приморско-Ахтарска – РФ., Чауды – Крым. Воздушный приступ частично отражен.

В ПС ВСУ подтвердили ущерб 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Николаевщина, Донетчина и Житомирщина.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупредил об опасности украинских городов. Да, Россия массово обстреливает реактивными «Шахедами».

Дата публикации
Количество просмотров
735
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