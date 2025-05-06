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- Украина
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Россия массированно атаковала Запорожье «Шахедами»: первые подробности
Россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов.
В ночь на понедельник Запорожье подверглось очередной российской атаке. По предварительным данным три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Враг ударил по объекту инфраструктуры, в результате чего повреждены здания и вспыхнул пожар.
«Есть повреждения в разных районах города. Случилось и несколько возгораний. Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека», — говорится в сообщении.
На месте удара работают спасатели, медики и другие экстренные службы.
Из-за атаки в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением.
Напомним, вечером 6 мая российские войска ударили баллистическими ракетами по одному из пригородов Сум. В результате атаки погибли 3 человека, среди них — 6-летний ребенок.