Россия массированно атаковала Запорожье «Шахедами»: первые подробности

Последствия атаки РФ на Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

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В ночь на понедельник Запорожье подверглось очередной российской атаке. По предварительным данным три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг ударил по объекту инфраструктуры, в результате чего повреждены здания и вспыхнул пожар.

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«Есть повреждения в разных районах города. Случилось и несколько возгораний. Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека», — говорится в сообщении.

На месте удара работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Из-за атаки в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением.

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Напомним, вечером 6 мая российские войска ударили баллистическими ракетами по одному из пригородов Сум. В результате атаки погибли 3 человека, среди них — 6-летний ребенок.