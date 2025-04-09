Действительно ли россияне прорвались на границе Донетчины и Запорожье: что говорит эксперт

ВСУ успешно остановили наступление окупантов / © Associated Press

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Информация о том, что оккупанты продвинулись на границе Донецкой и Запорожской областей в районе населенных пунктов Шевченко и Свободное Поле, не соответствует действительности.

Об этом сообщил военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады, которая держит этот участок фронта, в комментарии «Донбасс Реалии».

«Совершенно уверен, что информация не подтверждена, она неправдива. Были попытки агрессора прорваться на мототехнике, но у них закрепиться не получалось в этом районе», – рассказал военный.

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По его словам, на указанном участке продолжаются штурмовые действия — противник каждый день пытается прорвать оборону, однако украинским военным удается вовремя наносить удары, что делает эти атаки бесполезными.

«Особенностью штурмовых действий врага есть то, что он совершает комбинированные атаки: продвигается малыми группами пехоты, используя мотоциклы и багги. Также армия РФ активно применяет бронетехнику», – рассказал боец.

Российские войска пытаются найти слабые места в обороне, чтобы сосредоточить там силы и совершить прорыв.

«Противник проверяет на прочность определенные участки фронта, чтобы найти место, где есть просадка, и попытаться продвинуться вперед. Главное — не потерять бдительность и своевременно реагировать», — отметил военный.

Напомним, однако ситуация вокруг города Торецк в Донецкой области ухудшается. Если оккупационные войска РФ примут его под свой контроль, то «откроют» уже Константиновское направление.