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Сырский рассказал, как проходит ротация
В ВСУ продолжается процесс перевода военных из тыловых частей в боевые бригады.
В Вооруженных силах Украины продолжают перевод военных с тыла на фронт, учитывая важность профессиональности и ограничения для отдельных подразделений.
Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью lb.ua.
«Работа продолжается. У нас есть планы, проведенные расчеты и мы продолжаем процесс перевода из тыловых частей в боевые, дифференциально. Помните, историю с лётчиками, инженерами, мы учитываем специфику. Обычно перевод касается подразделений охраны, логистического обеспечения. Причем в логистике также есть ограничения, когда, например, перевозящие боеприпасы или горючее имеют соответствующие допуски. И мы их если и переводим в бригады, то на такие же специальности, как они выполняли в логистических частях», — сказал он.
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