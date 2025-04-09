Сырский рассказал, как проходит ротация

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский / © ТСН.ua

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В Вооруженных силах Украины продолжают перевод военных с тыла на фронт, учитывая важность профессиональности и ограничения для отдельных подразделений.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью lb.ua.

«Работа продолжается. У нас есть планы, проведенные расчеты и мы продолжаем процесс перевода из тыловых частей в боевые, дифференциально. Помните, историю с лётчиками, инженерами, мы учитываем специфику. Обычно перевод касается подразделений охраны, логистического обеспечения. Причем в логистике также есть ограничения, когда, например, перевозящие боеприпасы или горючее имеют соответствующие допуски. И мы их если и переводим в бригады, то на такие же специальности, как они выполняли в логистических частях», — сказал он.

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