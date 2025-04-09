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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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39
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Сирський розповів, як проходить ротація

У ЗСУ триває процес переведення військових із тилових частин до бойових бригад.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський / © ТСН.ua

У Збройних силах України продовжують переведення військових з тилу до фронту, враховуючи важливість фаховості та обмеження для окремих підрозділів.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.

«Робота продовжується. У нас є плани, проведені розрахунки і ми продовжуємо процес переведення з тилових частин до бойових, диференційно. Пам’ятаєте, історію з льотчиками, інженерами, ми враховуємо специфіку. Зазвичай переведення стосується підрозділів охорони, логістичного забезпечення. Причому в логістиці також є обмеження, коли, наприклад, ті, хто перевозять боєприпаси чи пальне, мають відповідні допуски. І ми їх якщо і переводимо у бригади, то на такі ж спеціальності, які вони виконували в логістичних частинах», — сказав він.

Нагадаємо, Кротевич пояснив, чому «на 70% вже вирішив звільнитися» з української армії.

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