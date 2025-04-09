Вбивство Фаріон: суд вирішив, що робити з підозрюваним

В’ячеслав Зінченко — підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон

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Шевченківський райсуд Львова 9 квітня подовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку — підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Фігурант перебуватиме під вартою до 8 червня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Судове засідання розпочалося о 10:35. Зінченко заявив, що його прибуття було затримано через надавання медичної допомоги. Перед початком судового засідання один із адвокатів підсудного Юрій Немировський зазначив, що його підзахисний погано почувається.

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Через 20 хв. після початку засідання суд вирушив до нарадчої кімнати. Після повернення суддя оголосив про подовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Зінченка до 8 червня.

Адвокат підозрюваного зачитав клопотання про перенесення суду через погане самопочуття Зінченка. Суд задовольнив це клопотання та оголосив перерву у розгляді справі. Наступне засідання відбудеться 29 квітня.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року поліція завершила розслідування вбивства Фаріон. Справу передали до суду та змінили кваліфікацію Зінченку: йому світить довічне ув’язнення. Очільник Національної поліції Іван Вигівський детально розповів, які підозрюваний готувався до злочину.