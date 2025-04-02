Вбивство депутата "Батьківщини" Плахотніка: поліція спіймала підозрюваного (фото)

Кайданки / © pixabay.com

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Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Олександра Плахотніка — колишнього заступника мера Кам’янського та депутата від «Батьківщини».

Про це повідомили Офіс генерального прокурора України та поліція Дніпропетровської області.

Правоохоронці 29 березня спіймали підозрюваного у Львівській області. Ним виявився 54-річний житель Кам’янського, який був знайомий з Плахотніком. Аби приховати сліди злочину, фігурант спалив авто, яким користувався, та втік до іншого регіону.

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У заяві Офісу генпрокурора йдеться, що жителю Дніпропетровської області повідомлено про підозру за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, підозрюваний вбив ексзаступника мера Кам’янського, аби не повертати йому борг.

Для скоєння цього злочину підозрюваний протягом кількох місяців стежив за Плахотніком та збирав детальну інформацію. Фігурант справи встановив відеокамери поблизу будинку колишнього посадовця, аби щодня відстежувати його пересування.

Вранці 28 березня підозрюваний прибув додому до Плахотніка та здійснив у нього не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень експосадовець загинув на місці події.

Після цього стрілець втік із місця злочину.

Правоохоронці провели обшуки у фігуранта справи: вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал. Слідчі дії тривають.

Підозрбваному загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Авто, яке спалив підозрюваний у вбивстві Плахотніка / © Національна поліція Дніпропетровської області

Знайдена у підозрюваного зброя / © Національна поліція Дніпропетровської області