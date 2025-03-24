Українець у Польщі вбив дружину та двох доньок: страшні подробиці трагедії

У Польщі українець вбив дружину та двох доньок. Чоловіка засудили.

У Польщі українець вбив дружину та двох доньок. За це його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це пише польське видання RMF FM.

Що відомо про трагедію

Трупи 29-річної жінки та двох її доньок були знайдені в суботу, 18 листопада 2023 року, вдень у будинку в Пущикові, неподалік Познані.

У квартирі також перебував підліток, син загиблої жінки. Він нічого не знав про трагедію.

"Підозрюваний Сергій Т. під час пояснень розповів, що коли наступного дня до нього дійшло, що він зробив, він вирішив накласти на себе руки, але йому не вистачило сміливості. У суботу він поїхав до Познані в торговий центр, там підійшов до охоронця і сказав, що вбив дружину і дочок. Його затримала поліція", - повідомив речник Окружної прокуратури в Познані, прокурор Лукаш Вавжиняк.

Хлопчику чоловік пояснив відсутність матері тим, що жінка перебуває в лікарні з дівчатами, бо у неї коронавірус. Він також не дозволив йому піднятися нагору, сказавши, що там є речовина для видалення цього ковіду, додав прокурор.

Всі жертви були українцями. 42-річний чоловік приїхав до Польщі у 2018 році.

Суд над підозрюваним

Окружний суд у Познані визнав 44-річного Сергія Т. винним у вбивстві дружини і двох дочок. Решту життя він проведе у в'язниці.

Суддя Даніель Юркевич визнав підсудного винним у вбивстві трьох осіб. В обґрунтуванні вироку суддя підкреслив, що, "з огляду на зібрані у справі докази, вина і вчинення злочину обвинуваченим не викликає жодних сумнівів".

Посилаючись на висновок експерта, суд встановив, що 44-річний Сергій Т. мав схильність до брехні та маніпуляцій. Під час слідства він детально розповідав, як убив дружину і двох дітей. Під час останнього судового засідання він все заперечував і намагався звинуватити іншу особу.

Адвокат українця заявив, що готує апеляцію.

Нагадаємо, у Польщі знайшли українку, яка жила просто неба.

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