Червоні спалахи над Гімалаями – вчені розкрили природу загадкового явища

Надзвичайне світлове шоу відбулося в ніч на 19 травня 2022 року поблизу озера Пумойонкуо в Тибеті. Астрофотографи Ангела Ан і Шучанг Донг зафіксували понад 100 червоних спалахів.

Масштабне світлове явище, яке вперше зафіксували над Гімалаями в травні 2022 року, нарешті отримало наукове пояснення. Дослідження, проведене командою під керівництвом професора Гаопенга Лу з Університету науки та технологій Китаю, розкрило механізм появи так званих "red sprite" — рідкісних червоних блискавок, що спалахують високо в атмосфері.

Як повідомляє phys.org, учені пов’язують ці спалахи з надпотужними позитивними блискавками, які били з хмар у землю під час масштабної конвективної бурі.

Аналіз електричних розрядів показав, що саме вони створили умови для формування sprite-блискавок, що з’являються у верхніх шарах атмосфери. Це підтверджує здатність гроз над Гімалаями породжувати одні з найскладніших електричних явищ на планеті.

Надзвичайне світлове шоу відбулося в ніч на 19 травня 2022 року поблизу озера Пумойонкуо в Тибеті. Астрофотографи Ангела Ан і Шучанг Донг зафіксували понад 100 червоних спалахів — найбільшу кількість такого типу, коли-небудь зареєстровану в Південній Азії. Вчені описали результати свого аналізу в журналі Advances in Atmospheric Sciences, зазначивши, що ці грози були надзвичайно енергійними та масштабними.

На відміну від звичних блискавок, red sprite виникають у мезосфері на висоті від 50 до 90 кілометрів. Вони формуються внаслідок потужного позитивного удару блискавки, що спрямовує електричну енергію вгору, збурюючи молекули азоту та створюючи яскраве червоне світіння. Весь процес триває лише кілька мілісекунд, що робить такі явища складними для дослідження.

Хоча sprite-блискавки давно відомі на теренах Північної Америки та Європи, над Гімалаями вони до цього часу залишались майже невивченими. Для аналізу вчені поєднали супутникові дані з новим методом синхронізації відео з реальним положенням зірок, що дозволило точно зіставити момент спалаху з конкретною грозовою активністю.

Результати підтвердили, що червоні блискавки були породжені гігантською бурею, що простягалася від рівнин Гангу до Тибетського нагір’я. За інтенсивністю електричних розрядів ця гроза не поступалася легендарним бурям на Великих рівнинах США — регіоні, який вважається епіцентром подібної активності.