Міста-герої України: яким населеним пунктам присвоїли цей статус

У березні 2022 року для українських міст заснували почесну відзнаку "Міста-герої України". Це звання надано за подвиги, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлені в захисті своїх міст від російської агресії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Спокій українських міст обірвали ракетні удари, обстріли та сирени. А вони швидко залатували шрами і виборювали кожен метр своїх 603 тисяч 700 кілометрів квадратних. Вони - це героїчні міста та села України, про які світ говорив уже 24 лютого, щойно пролунали перші вибухи, і загинули перші цивільні.

Це вся країна - Харків, Краматорськ, Київ. Населені пункти, які росіянам вдалося захопити, чинять спротив. І боряться за Україну під синьо-жовтими прапорами. Світ вражений сміливістю та незламністю українців. Мелітополь, Бердянськ, Каховка. Окуповані, але нескорені.

Війна в Україні

Одні міста тримають удар, інші з усіх сил забезпечують їм тил: приймають тисячі українців, які були змушені покинути свої домівки, облаштовують гуманітарні хаби. Одним з найбільших став Львів.

Від самого початку повномасштабного вторгнення і дотепер Харків не знає ні тиші, ні спокою. Слідом за ним світ здригнувся від назви Енергодар, у якому розташована найбільша в Європі і третя у світі атомна електростанція. Її росіяни спершу обстріляли, а потім захопили. З'явилася реальна загрозою нової ядерної катастрофи.

Енергодар

Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель – міста-супутники української столиці. Маленькі, затишні, тоді ще мало кому відомі у світі. А нині міста-герої, бо саме вони не дали росіянам дійти до столиці. І стали синонімом слова "біль" – для нас, для Європи, для світу. Бо Гостомель – і знищена "Мрія". Бородянка і люди під завалами. Ірпінь і евакуація під обстрілами. Буча - звірства окупантів.

Київщину від російських загарбників звільнили наприкінці березня 2022 року. Світ радів разом із нами. Та радощі затьмарили відкриття злочинів окупантів Убиті, закатовані, розстріляні українці. Докази страшних злочинів росіян. Згодом ці події назвуть "Бучанською різаниною".

Та не встиг світ отямитися від Бучі, як його приголомшило те, що сталося в Краматорську. Залізничний вокзал. Евакуація цивільних. Удар "Точкою У".

Маріуполь – місто, яке кровоточить із першого дня вторгнення. Світ назвав його українським Алепо. Там російські окупанти вдалися до тактики випаленої землі. Пологовий, драмтеатр з написом "Діти", "Азовсталь". Маріуполь чули на всіх площах світу і на найбільших світових майданчиках.

У вересні 2022 року українські захисники перейшли до наступу на Харківщині: Ізюм, Балаклія, Куп'янськ на перших шпальтах західної преси. Але після деокупації Україна і світ заклякли від жаху, від чергових доказів російських злочинів.

Та це не ламає українське населення, а тільки підсилює бажання боротися. Незважаючи на численні обстріли мирних міст, за кожної російської невдачі на фронті. Зокрема і таких гучних як - звільнення Херсона. Місту за свій відступ, росіяни мстяться і до тепер, постійними обстрілюють, полюють дронами на цивільних. Херсон отримав свою відзнаку за указом президента, тепер це місто-герой. Разом із Волновахою, Гостомелем, Маріуполем, Харковом та Черніговом. Також Бучею, Ірпінем, Миколаєвом та Охтиркою. Втім кожен українець, містом-героєм визнає і багато інших - Вугледар, Соледар, Бахмут, Покровськ чи Дніпро, який обстрілюють постійно, і десятки та сотні інших населених пунктів.

Херсон

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