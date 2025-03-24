Города-герои Украины: каким населенным пунктам присвоили этот статус

В марте 2022 года для украинских городов учредили почетную награду "Города-герои Украины". Это звание присвоено за подвиги, массовый героизм и стойкость граждан, проявленные в защите своих городов от российской агрессии.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Спокойствие украинских городов оборвали ракетные удары, обстрелы и сирены. А они быстро залатали шрамы и боролись за каждый метр своих 603 тысяч 700 квадратных километров. Они - это героические города и села Украины, о которых мир говорил уже 24 февраля, как только прозвучали первые взрывы, и погибли первые гражданские.

Это вся страна - Харьков, Краматорск, Киев. Населенные пункты, которые россиянам удалось захватить, оказывают сопротивление. И борются за Украину под сине-желтыми флагами. Мир поражен смелостью и несокрушимостью украинцев. Мелитополь, Бердянск, Каховка. Оккупированы, но не покорены.

Война в Украине

Одни города держат удар, другие изо всех сил обеспечивают им тыл: принимают тысячи украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, обустраивают гуманитарные хабы. Одним из крупнейших стал Львов.

С самого начала полномасштабного вторжения и до сих пор Харьков не знает ни тишины, ни покоя. Вслед за ним мир содрогнулся от названия Энергодар, в котором расположена крупнейшая в Европе и третья в мире атомная электростанция. Ее россияне сначала обстреляли, а потом захватили. Появилась реальная угроза новой ядерной катастрофы.

Энергодар

Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель - города-спутники украинской столицы. Маленькие, уютные, тогда еще мало кому известные в мире. А сейчас города-герои, потому что именно они не дали россиянам дойти до столицы. И стали синонимом слова «боль» - для нас, для Европы, для мира. Потому что Гостомель - и уничтоженная «Мрия». Бородянка и люди под завалами. Ирпень и эвакуация под обстрелами. Буча - зверства оккупантов.

Киевскую область от российских захватчиков освободили в конце марта 2022 года. Мир радовался вместе с нами. Но радости затмили открытия преступлений оккупантов Убитые, замученные, расстрелянные украинцы. Доказательства страшных преступлений россиян. Впоследствии эти события назовут «Бучанской резней».

Но не успел мир опомниться от Бучи, как его ошеломило то, что произошло в Краматорске. Железнодорожный вокзал. Эвакуация гражданских. Удар "Точкой У".

Мариуполь - город, который кровоточит с первого дня вторжения. Мир назвал его украинским Алепо. Там российские оккупанты прибегли к тактике выжженной земли. Родильный дом, драмтеатр с надписью «Дети», «Азовсталь». Мариуполь слышали на всех площадях мира и на крупнейших мировых площадках.

В сентябре 2022 года украинские защитники перешли к наступлению на Харьковщине: Изюм, Балаклея, Купянск на первых полосах западной прессы. Но после деоккупации Украина и мир застыли от ужаса, от очередных доказательств российских преступлений.

Но это не ломает украинское население, а только усиливает желание бороться. Несмотря на многочисленные обстрелы мирных городов, при каждой российской неудаче на фронте. В том числе и таких громких как - освобождение Херсона. Городу за свое отступление, россияне мстят и до сих пор, постоянными обстреливают, охотятся дронами на гражданских. Херсон получил свою награду по указу президента, теперь это город-герой. Вместе с Волновахой, Гостомелем, Мариуполем, Харьковом и Черниговом. Также Бучей, Ирпенем, Николаевом и Ахтыркой. Впрочем каждый украинец, городом-героем признает и многие другие - Угледар, Соледар, Бахмут, Покровск или Днепр, который обстреливают постоянно, и десятки и сотни других населенных пунктов.

Херсон

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