Украинец в Польше убил жену и двух дочерей: страшные подробности трагедии

В Польше украинец убил жену и двух дочерей. Мужчину осудили.

В Польше украинец убил жену и двух дочерей. За это его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом пишет польское издание RMF FM.

Что известно о трагедии

Трупы 29-летней женщины и двух ее дочерей были найдены в субботу, 18 ноября 2023 года, днем в доме в Пущикове, недалеко от Познани.

В квартире также был подросток, сын погибшей женщины. Он ничего не знал о трагедии.

"Подозреваемый Сергей Т. во время объяснений рассказал, что когда на следующий день до него дошло, что он сделал, он решил покончить с собой, но ему не хватило смелости. В субботу он поехал в Познань в торговый центр, там подошел к охраннику и сказал, что убил жену и дочерей. Его задержала полиция", - сообщил представитель Окружной прокуратуры в Познани, прокурор Лукаш Вавжиняк.

Мальчику мужчина объяснил отсутствие матери тем, что женщина находится в больнице с девочками, потому что у нее коронавирус. Он также не позволил ему подняться наверх, сказав, что там есть вещество для удаления этого ковида, добавил прокурор.

Все жертвы были украинцами. 42-летний мужчина приехал в Польшу в 2018 году.

Суд над подозреваемым

Окружной суд в Познани признал 44-летнего Сергея Т. виновным в убийстве жены и двух дочерей. Остальную жизнь он проведет в тюрьме.

Судья Даниэль Юркевич признал подсудимого виновным в убийстве трех человек. В обосновании приговора судья подчеркнул, что "учитывая собранные по делу доказательства, вина и совершение преступления обвиняемым не вызывает никаких сомнений".

Ссылаясь на заключение эксперта, суд установил, что 44-летний Сергей Т. имел склонность ко лжи и манипуляциям. В ходе следствия он подробно рассказывал, как убил жену и двоих детей. Во время последнего судебного заседания он все отрицал и пытался обвинить другого человека.

Адвокат украинца заявил, что готовит апелляцию.

Напомним, в Польше нашли украинку, которая жила под открытым небом.

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