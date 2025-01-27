Фаріон хотіли вбити раніше: донька мовознавиці оприлюднила відео

Мовознавицю Ірину Фаріон намагалися вбити на 2 дні раніше. Донька загиблої Софія Семчишин оприлюднила відео нібито невдалої спроби вбивства матері. Тим часом правоохоронці розповіли деталі у цій справі та навіть назвали суму, у скільки ймовірному вбивці обійшлася розправа над екснардепкою.

Всі деталі – в ексклюзиві ТСН.UA.

Вбивство Фаріон мало відбутисьраніше?

Софія Семчишин – донька Ірини Фаріон – оприлюднила відео нібито невдалої спроби вбивства матері. Відео начебто зняте 17 липня 2024 року – за два дні до вбивства відомої мовознавиці. Відео Софія Семчишин оприлюднила у Telegram-каналі Ірини Фаріон.

Під цим же відео Софія Семчишин зазначила, що наступний день народження підозрюваний проведе там, де він зараз є – у в’язниці.

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"Ще два дні Ірина Фаріон буде жити… 17 липня 2024 року ти хотів Маму вбити! Але… мама швидше зайшла у під’їзд, ніж ти міг в тупій своїй голові подумати. Мама поверталась о 17 год. 13 хв. із останнього запису "Гену українців" на каналі НТА. А ти шастав там на Масарика і своїми ногами перебирав, в дурному одязі був при температурі 30 градусів спеки та свої рукавиці вдягав. Тепер тобі буде Божа кара. Ще трохи потерпи та читай свою "Азбуку терору" та "Книгу Арештанта" на руском язике. До кінця своїх днів. Наступне день народження буде там, де ти зараз є і ще таких буде днів народжень багато до кінця твого життя".

Обвинувачений у вбивстві Фаріон може сісти довічно?

Наприкінці 2024 року Національна поліція завершила розслідування резонансного вбивства професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон. Справу передали до суду та змінили кваліфікацію головному обвинуваченому В’ячеславу Зінченку. Слідчі зібрали докази проти нього та встановили основний мотив вбивства. Тепер хлопцю світить довічне увʼязнення. Він єдиний підозрюваний у справі. Втім, питання все ще залишаються: як-от – де зброя, з якої було вбито Ірину Фаріон, та як обвинувачений готувався до злочину?

Як Зінченко готувався до злочину?

В інтервʼю “Українським новинам” голова Нацполу Іван Вигівський розповів, що хлопець активно читав книжки ФСБ та літературу, де розповідалося про те, як не залишати сліди злочину, а також вивчав методички, як правоохоронці розкривають злочини та як обійти переслідування. Не виключає Вигівський і того, що до вбивства все ж таки причетні спецслужби РФ.

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Водночас досі правоохоронці не знайшли зброю, з якої було вбито Ірину Фаріон. Проте Вигівський каже, що доказів Зінченка задосить.

Що відомо про хід справи?

Нагадаємо, що 13 січня відбулося чергове засідання Шевченківського суду у Львові у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. У залі суду були присутні обвинувачений В'ячеслав Зінченко, його мати та навіть друзі хлопця. На суд також прийшла й донька вбитої Софія Семчишин. 13 січня суд мав почати розгляд справи по суті, однак тепер оголошено перерву до 13 лютого.

Раніше суд продовжив Зінченку термін тримання під вартою до 4 березня. Водночас не змовчала на суді і донька загиблої. Як повідомляє “Громадське”, вона подала заяву про відшкодування моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Про це заявила адвокатка Наталія Романник під час засідання у львівському суді 13 січня. Також зазначається, що якщо компенсацію Софії виплатять, то всі 15 мільйонів вона нібито планує скерувати на потреби ЗСУ. А саме бригади, де проходив службу її чоловік Василь Особа, який загинув на передовій.

Водночас адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження позовної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо. Тому вимагав оголосити перерву. Крім того, він заявив, що його підзахисному надходять погрози в коментарях до публікацій у ЗМІ і просив надати йому додатковий захист. Суд задовольнив це клопотання.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ірину Фаріон хотіли вбити раніше? Донька мовознавиці показала моторошне відео".