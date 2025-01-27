РФ влучила авіабомбами у багатоповерхівку на Запоріжжі: є постраждалі (фото)

Внаслідок авіаційного обстрілу в Степногірську сталося руйнування квартир на верхніх поверхах 9-поверхівки.

У Запорізькій області, в селищі Степногірськ, російські війська здійснили обстріл, внаслідок чого постраждали 4 людини.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Сьогодні ворог здійснив масований обстріл селища, використовуючи керовані авіаційні бомби. Одна з бомб влучила у 9-поверхівку, спричинивши руйнування квартир з 5-го по 9-й поверх. Вогнеборці оперативно загасили пожежу", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС розповіли, що пожежу, що виникла внаслідок вибуху, оперативно загасили вогнеборці. Внаслідок атаки було травмовано чотирьох осіб, але вони відмовилися від госпіталізації.

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