РФ попала авиабомбами в многоэтажку в Запорожской области: есть пострадавшие (фото)

В результате авиационного обстрела в Степногорске произошло разрушение квартир на верхних этажах 9-этажки.
В Запорожской области, в поселке Степногорск, российские войска совершили обстрел, в результате чего пострадали 4 человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Сегодня враг осуществил массированный обстрел поселка, используя управляемые авиационные бомбы. Одна из бомб попала в 9-этажку, повлекшие разрушение квартир с 5-го по 9-й этаж", — говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что пожар, возникший в результате взрыва, оперативно потушили. В результате атаки были травмированы четыре человека, но они отказались от госпитализации.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился прогнозом возможного завершения войны в Украине до 2025 года и дал советы украинцам.
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