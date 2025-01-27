Фарион хотели убить раньше: дочь языковеда обнародовала видео

Языковеда Ирину Фарион пытались убить на 2 дня раньше. Дочь погибшей София Семчишин обнародовала видео якобы неудачной попытки убийства матери. Между тем, правоохранители рассказали детали по этому делу и даже назвали сумму, во сколько вероятном убийце обошлась расправа над экснардепкой.

Все детали – в эксклюзиве ТСН.UA.

Убийство Фарион должно было произойти раньше?

София Семчишин – дочь Ирины Фарион – обнародовала видео якобы неудачной попытки убийства матери. Видео вроде бы снято 17 июля 2024 года – за два дня до убийства известного языковеда. Видео София Семчишин обнародовала в Telegram-канале Ирины Фарион.

Под этим же видео София Семчишин отметила, что на следующий день рождения подозреваемый проведет там, где он сейчас есть – в тюрьме.

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"Еще два дня Ирина Фарион будет жить… 17 июля 2024 ты хотел маму убить! Но… мама скорее зашла в подъезд, чем ты мог в тупой своей голове подумать. Мама возвращалась в 17 ч. 13 мин. из последней записи" Гену украинцев" на канале НТА. А ты шастал там на Масарика и своими ногами перебирал, в дурацкой одежде был при температуре 30 градусов жары и свои рукавицы одевал. там, где ты сейчас есть и еще таких будет дней рождений много до конца твоей жизни".

Обвиняемый в убийстве Фарион может сесть пожизненно?

В конце 2024 года Национальная полиция завершила расследование резонансного убийства профессора Львовской политехники Ирины Фарион. Дело передали в суд и изменили квалификацию главному обвиняемому Вячеславу Зинченко. Следователи собрали доказательства против него и установили основной мотив убийства. Теперь парню светит пожизненное заключение. Он единственный подозреваемый по делу. Впрочем, вопросы все еще остаются: а именно – где оружие, из которого была убита Ирина Фарион, и как обвиняемый готовился к преступлению?

Как Зинченко готовился к преступлению?

В интервью "Українським новинам" глава Нацпола Иван Выговский рассказал, что парень активно читал книги ФСБ и литературу, где рассказывалось о том, как не оставлять следы преступления, а также изучал методички, как правоохранители раскрывают преступления и как обойти преследование. Не исключает Выговский и того, что к убийству все же причастны спецслужбы РФ.

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В то же время до сих пор правоохранители не нашли оружие, из которого была убита Ирина Фарион. Однако Выговский говорит, что доказательств Зинченко достаточно.

Что известно о ходе дела?

Напомним, что 13 января состоялось очередное заседание Шевченковского суда во Львове по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В зале суда присутствовали обвиняемый Вячеслав Зинченко, его мать и даже друзья парня. На суд также пришла и дочь убитой София Семчишин. 13 января суд должен был начать рассмотрение дела по существу, однако теперь объявлен перерыв до 13 февраля.

Ранее суд продлил Зинченко срок содержания под стражей до 4 марта. В то же время не смолчала на суде и дочь погибшей. Как сообщает "Общественное", она подала заявление о возмещении морального вреда на 15 миллионов гривен. Об этом заявила адвокат Наталья Романник во время заседания во львовском суде 13 января. Также отмечается, что если компенсацию Софии выплатят, то все 15 миллионов она планирует направить на нужды ВСУ. А именно бригады, где проходил службу ее муж Василий Лицо, погибший на передовой.

В то же время, адвокат подозреваемого Юрий Немировский заявил, что на исследование искового заявления необходимо много времени и сделать это во время заседания невозможно. Поэтому потребовал объявить перерыв. Кроме того, он заявил, что его подзащитному поступают угрозы в комментариях к публикациям в СМИ и просил предоставить ему дополнительную защиту. Суд удовлетворил это ходатайство.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Ирину Фарион хотели убить раньше? Дочь языковеда показала жуткое видео ".