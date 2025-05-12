Какому знаку Зодиака повезет 13 мая

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 13 мая?

День, когда под влиянием лунных энергий даже самые застенчивые люди становятся свободными и раскрепощенными. С одной стороны, это принесет прилив сил, которые позволят справиться со сложными задачами как профессионального, так бытового свойства, а с другой, может сыграть с нами злую шутку. Потеряв контроль над своими действиями, можно сказать или сделать нечто такое, что создаст нам вскоре массу проблем — необходимо соблюдать осторожность в своих словах и действиях.

Весы

Весы проведут прекрасный день, который принесет им массу сюрпризов в той жизненной сфере, которая является самой важной для каждого представителя знака: одни продвинутся по карьерной лестнице, другие заключат важную финансовую сделку, а третьи — встретят любовь всей своей жизни. Главное — быть готовыми к приятным переменам в своей судьбе, помня о том, что счастье — это тоже стресс, поэтому в эмоциях необходимо соблюдать осторожность.

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