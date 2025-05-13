Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Российские захватчики в ночь на 13 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с юга.

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БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.

Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.