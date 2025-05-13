- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с юга.
БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.
Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.
Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.
Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.