Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Російські загарбники в ніч проти 13 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог атакує ударними БпЛА з півдня.

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БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

Одеська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.

Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.