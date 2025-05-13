- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог атакує ударними БпЛА з півдня.
БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.
Одеська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.
Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.