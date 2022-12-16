Борщ буде червоним та наваристим: коли додавати до страви буряк

Існує чимало рецептів українського борщу. Однак часто буває, що головна страва виходить неапетитною та помаранчевою. Стається це через те, що в процесі варіння буряк втрачає свій колір. Як зробити борщ червоним? ТСН.ua розповідає про те, коли потрібно додавати буряк.

Готують борщ завжди на овочевому чи м'ясному бульйоні. Якщо ви вирішили приготувати м'ясну версію, тоді у вас є два варіанти:

відварювати м'ясо відразу у воді;

попередньо обсмажити м'ясо на сковороді, а потім ще й протушкувати разом з томатним соком.

Обрали другий варіант? Тоді варто звернути увагу, що на одну каструлю борщу знадобиться всього 1-2 склянки соку. Тут все залежить від її обсягу.

Далі готується засмаження, яке також потрібно знати, як приготувати правильно. На сковороді обсмажується спочатку цибуля, а потім морква. Після цього додається натертий буряк та одна чайна ложка цукру. Овочі в процесі смаження карамелізуються, тому смак страви вийде більш цікавим.

В засмаження можна додати кілька перетертих помідорів або просто долити воду. Тут вже на ваш розсуд. Не забудьте про 1-2 чайні ложки лимонного соку. Саме завдяки цьому інгредієнту борщ вийде наваристим та яскраво-червоним.

Важливим моментом вважається додавання засмаження. В каструлю його краще відправляти за 5-7 хвилин до того, як головна страва буде готовою. В цьому випадку буряк не вивариться і не втратить свій колір. Потім каструлю накрийте кришкою і залишіть так на кілька годин. Борщ значно смачніший, коли настоїться.