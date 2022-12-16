Борщ будет красным и наваристым: когда добавлять в блюдо свеклу

Есть немало рецептов украинского борща. Однако часто бывает, что главное блюдо получается неаппетитным и оранжевым. Случается это потому, что в процессе варки свекла теряет свой цвет. Как сделать борщ красным? ТСН.ua рассказывает о том, когда нужно добавлять свеклу.

Готовят борщ всегда на овощном или мясном бульоне. Если вы решили приготовить мясную версию, то у вас есть два варианта:

отваривать мясо сразу в воде;

предварительно обжарить мясо на сковороде, а затем еще и протушить вместе с томатным соком.

Выбрали второй вариант? Тогда следует обратить внимание, что на одну кастрюлю борща понадобится всего 1-2 стакана сока. Здесь все зависит от ее объема.

Далее готовится зажарка, которую также нужно знать, как приготовить правильно. На сковороде обжаривается сначала лук, затем морковь. После этого добавляется натертая свекла и одна чайная ложка сахара. Овощи в процессе жарки карамелизуются, поэтому вкус блюда получится более интересным.

В зажарку можно добавить несколько перетертых помидоров или просто долить воду. Здесь уже по вашему усмотрению. Не забудьте о 1-2 чайных ложках лимонного сока. Именно благодаря этому ингредиенту борщ получится наваристым и алым.

Важным моментом считается добавление зажарки. В кастрюлю ее лучше отправлять за 5-7 минут до того, как главное блюдо будет готово. В этом случае свекла не выварится и не потеряет свой цвет. Затем кастрюлю накройте крышкой и оставьте на несколько часов. Борщ гораздо вкуснее, когда настоится.