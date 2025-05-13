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В Ливии вспыхнули бои: на улицах Триполи слышна стрельба
Мирных жителей Триполи призывают оставаться дома.
В Ливии возобновились бои между силами Мисраты и Триполи после убийства командира Абдула Гани аль-Кикли (Генива).
Об этом информирует Clash Report.
Сообщается о стрельбе на улицах Триполи. На улицах появилось много военной техники.
В Министерстве иностранных дел призвали мирных жителей Триполи оставаться дома.
Кроме того, сообщается об эвакуации гражданских самолетов из аэропорта Митига из-за опасений столкновений между враждующими сторонами.
Ранее сообщалось, что РФ планирует опрокинуть часть военной техники из Сирии. в Ливию с помощью грузовых кораблей Sparta и Sparta II.
Мы ранее информировали, что в Кремле отказали в просьбе новой власти Сирии издать бывшего диктатора этой страны Башара Асада, сбежавшего в Москву после падения режима.