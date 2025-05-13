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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Ливии вспыхнули бои: на улицах Триполи слышна стрельба

Мирных жителей Триполи призывают оставаться дома.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Ливии

Война в Ливии / © AFP

В Ливии возобновились бои между силами Мисраты и Триполи после убийства командира Абдула Гани аль-Кикли (Генива).

Об этом информирует Clash Report.

Сообщается о стрельбе на улицах Триполи. На улицах появилось много военной техники.

В Министерстве иностранных дел призвали мирных жителей Триполи оставаться дома.

Кроме того, сообщается об эвакуации гражданских самолетов из аэропорта Митига из-за опасений столкновений между враждующими сторонами.

Ранее сообщалось, что РФ планирует опрокинуть часть военной техники из Сирии. в Ливию с помощью грузовых кораблей Sparta и Sparta II.

Мы ранее информировали, что в Кремле отказали в просьбе новой власти Сирии издать бывшего диктатора этой страны Башара Асада, сбежавшего в Москву после падения режима.

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