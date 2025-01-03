Разведка сообщила, куда РФ планирует опрокинуть часть техники из Сирии

Российская Федерация планирует перебросить часть военной техники из Сирии в Ливию с помощью грузовых кораблей Sparta и Sparta II.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

Россияне ожидают своих военных кораблей в сирийском городе Тартус для вывоза военной техники, а также вооружения. По данным разведки, там находятся наемники подконтрольного Минобороны России "Африканского корпуса".



Отмечается, что уже 5 января в сирийский порт планируют прибыть крупные десантные корабли страны-оккупанта "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также сухогруз Sparta. Сейчас все суда находятся на переходе к Тартусу в акватории Средиземного моря.



"8 января 2025 года в Тартус планируют зайти еще два российских судна — универсальное грузовое судно Sparta II и танкер "Иван Скобелев", которые намерены пересечь Гибралтарский пролив. Грузовые корабли Sparta и Sparta II россияне планируют привлечь для перевозки военной техники и вооружений из Сирии в Ливию", — сообщили в ГУР.

Кроме того, один корабль РФ из состава оперативного соединения Военно-морских сил (ВМС) России в Средиземном море – фрегат "Адмирал Головко" – господствует дозаправка.

Как сообщалось, посреди моря сломалось судно для вывоза российских войск из Сирии. В то же время, остатки российского контингента в Сирии завершили взимание из отдаленных районов и находятся лишь в двух местах – на авиабазе в Хмеймиме и на военно-морской базе в Тартусе.

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