Убийство Фарион: суд продлил меру пресечения обвиняемому

Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 4 марта 2025 включительно.

Суд продолжил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Шевченковский районный суд города Львова продлил меру пресечения обвиняемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 4 марта 2025 включительно.

Мужчина был задержан в Днепре по месту жительства в июле этого года и с тех пор находится под стражей.

"Ему инкриминировано умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, подозреваемому по делу об убийстве языковеда и общественной активистки Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменена квалификация преступления. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые подробности расследования.

Апелляция подозреваемого в убийстве Фарион - говорит суд

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