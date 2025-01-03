Мороз, сильный ветер и мокрый снег: в Украину идет похолодание

Наиболее прохладно будет в Карпатах.

В Украине станет холоднее уже в эти выходные – 4-5 января. На несколько градусов произойдет понижение температуры воздуха. Местами будет снег.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его словам, изменение погодных условий повлечет за собой поступление прохладной воздушной массы с северо-запада Европы, а также развитие молодого антициклона над Румынией. В частности, это принесет снег и мокрый снег. Впрочем, интенсивность осадков будет преимущественно небольшой. Холоднее всего будет в Карпатах. Ночью на 4 января будет -10°, а ночью на воскресенье -13°.

Погода в субботу, 4 января

На западе будут небольшие осадки, но местами возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Днем возможен сильный ветер – до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 2-7° мороза, а днем — до 5° мороза.

На севере в течение суток местами небольшой снег, а в центре — дождь с переходом в мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. В регионах также будет ветрено – 7 – 12 м. Температура воздуха ночью от -4° до +1°, а днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 3° тепла.

В южных регионах ночью небольшой дождь, но днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3° и +2°, а в дневные часы — 1-6° тнепла.

В восточной части страны ночью умеренный дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 2° мороза и 3° тепла.

Погода в воскресенье, 5 января

В западных и северных областях – без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. ° Температура воздуха ночью ожидается в пределах 4-9° мороза, а днем от 0° до -6°.

В центральной, южной и восточной части страны осадков не прогнозируют. В центре и на востоке температура воздуха ночью ожидается 3-8°, а днем — до 6° мороза.

В южных областях и Крыму осадков не ожидается. Ветер ночью переменные направления, днем южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7 °С, днем -1...+4 °С.

В восточной части страны осадки не прогнозируются. На дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять -2-7°, а днем -1-6°.

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