Совсем как принц Луи: сын Зары Тиндалл очаровал публику на скачках

Младший ребенок Зары и Майка Тиндалл – Лукас – очаровал публику во время новогодних конных соревнований в Челтнеме.
3-летний Лукас был в центре внимания, а его дерзкие выходки на ипподроме напомнили нам юного принца Луи – сына Кейт и Уильяма Уэльских (кузена Лукаса).
Лукас Тиндалл катался на перилах и показывал язык, то ли фотографам, то ли просто публике, присутствовавшей на мероприятии.
В соцсетях поклонники королевской семьи отметили, что Лукас – "Будущий защитник сборной Англии по регби! Папина миниатюра", а другой прокомментировал: "У Лукаса Тиндалла глаза его матери".
Напомним, Зара и Майк взяли с собой на ипподром всех троих детей – двоих старших дочерей – 10-летнюю Мию и 6-летнюю Лену, и младшего Лукаса. Похоже, все дети пары разделяют их любовь к конному спорту.
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