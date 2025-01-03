Совсем как принц Луи: сын Зары Тиндалл очаровал публику на скачках

Младший ребенок Зары и Майка Тиндалл – Лукас – очаровал публику во время новогодних конных соревнований в Челтнеме.

3-летний Лукас был в центре внимания, а его дерзкие выходки на ипподроме напомнили нам юного принца Луи – сына Кейт и Уильяма Уэльских (кузена Лукаса).

Лукас Тиндалл катался на перилах и показывал язык, то ли фотографам, то ли просто публике, присутствовавшей на мероприятии.

Лукас Тиндалл / Фото: Getty Images

В соцсетях поклонники королевской семьи отметили, что Лукас – "Будущий защитник сборной Англии по регби! Папина миниатюра", а другой прокомментировал: "У Лукаса Тиндалла глаза его матери".

Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом и сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Напомним, Зара и Майк взяли с собой на ипподром всех троих детей – двоих старших дочерей – 10-летнюю Мию и 6-летнюю Лену, и младшего Лукаса. Похоже, все дети пары разделяют их любовь к конному спорту.

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