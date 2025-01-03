Как TikTok влияет на военных: психолог "Азова" объяснил

Популярную соцсеть TikTok не обошли своим вниманием и украинские военные. За короткими смешными видео может быть скрыта опасность.

Как пояснил офицер службы психологического сопровождения 12 бригады особого назначения НГУ "Азов" Александр "Форбс" Гусаров, TikTok может слишком сильно "разгонять мозг".

Военные на фронте и так находятся под постоянным давлением: употребляют кофе, энергетики. В результате это приводит к тому, что человек просто не может уснуть, у него трясутся руки.

"Он очень тебя разгоняет. Ты и так разогнан. Для тебя утро начинается с кофе и сигареты. Потом ты начинаешь пить энергетик, листать это приложение и потом: а почему у меня руки трясутся? Почему я не могу уснуть? Потому что у тебя разорван мозг", — сказал офицер в интервью Армии TV.

Гусаров также отметил, что TikTok лучше блокировать на фронте.

Однако, со своей стороны, ведущий Сергей Липко (бывший стендап-комик, который сейчас служит в рядах ВСУ) отметил, что при использовании польских Starlink блокировка не работает.

"Я не думал, что у меня какая-то зависимость от TikTok, но когда ты едешь на Восток, на ротацию, действительно там операторы не могут открыть, надо какой-нибудь VPN. Я настолько далеко не захожу. Однако если это страницы из Польши, он соответственно думает, что он в Польше, можешь наслаждаться. И я, когда месяц не был в TikTok, и потом захожу, а там тебе столько видео смешных. сбросили, там отдельная жизнь. Вот приходится книги читать", — рассказывает Липко.

По словам офицера службы психологического сопровождения "Азова", для нас хорошо все то, что может помочь. Однако чтобы успокоить себя, "заземлить" - лучше почитать книгу, погладить травку, полежать на земле.

Справка:

Китайское приложение TikTok появилось в 2018 году и довольно быстро стало популярным войдя в топ-3 самых скачиваемых мобильных приложений.

В начале 2020 года о TikTok заговорили на самом высоком уровне в американских властях.

Напомним, защитник объяснил, что никогда нельзя говорить военному, вернувшемуся с фронта.

Читайте также: