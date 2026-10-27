Почему зумеры смотрят телевизор с субтитрами: интересное исследование

Молодежь смотрит телевизор с субтитрами / © ТСН

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Более половины молодежи с 18 до 24 лет предпочитают смотреть фильмы и сериалы исключительно с включенными субтитрами. Новое масштабное исследование объясняет, почему такой тренд популярный среди представителей поколения Z.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новое исследование компании YouGov, в котором приняли участие более 35 тыс. жителей Великобритании, показало значительную разницу в использовании субтитров в зависимости от возраста. Среди респондентов с 18 до 24 лет 53% заявили, что предпочитают смотреть контент с включенными субтитрами.

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В то же время, среди британцев в возрасте с 55 до 64 лет этот показатель оказался значительно ниже — лишь 20%.

Почему зумеры смотрят телевизор с субтитрами

Исследователи YouGov также выяснили, почему поклонники субтитров предпочитают просматривать контент именно в таком формате. Среди основных причин респонденты называли сложности с пониманием диалогов и незнакомых акцентов.

«Некоторые назвали другие причины, по которым они оставляют субтитры включенными. Среди них — желание не мешать спящим соседям или детям, поэтому люди уменьшают громкость, а также потребность в дополнительной помощи для восприятия диалогов из-за СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности — ред.), аутизм или трудности со слуховой обработкой информации», — пояснили в YouGov.

«Другие вспоминали слишком быстро говорящих персонажей, желание следить за программой параллельно с другими делами, например просматривать телефон или вязать, а также проживание с человеком, который нуждается или хочет, чтобы субтитры были включены, например с партнером с нарушением слуха», — говорится в сообщении компании.

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В целом опрос показал, что субтитры при просмотре телевизора используют 30% британцев независимо от возраста.

Чтобы более подробно исследовать причины такого выбора, YouGov привлекла чат-бота с искусственным интеллектом. Он задал участникам опроса дополнительный вопрос: «Возвращаясь к нашему вопросу об использовании субтитров при просмотре телевизора, можете ли вы рассказать больше о том, почему вы обычно ими пользуетесь?».

Полученные ответы исследователи впоследствии распределили на шесть основных категорий.

Шесть причин, почему люди смотрят телевизор с субтитрами

Для части пользователей субтитры стали способом лучше понимать диалоги. Они объясняют, что из-за неудачной сводки звука, громкого музыкального сопровождения или естественной и менее четкой манеры речи актеров отдельные реплики бывает сложно расслышать.

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«Мне часто сложно услышать более тихие реплики или понять, что происходит, когда одновременно звучит несколько звуков, поэтому субтитры для меня — это почти как защитные барьеры, гарантирующие, что я понимаю, что именно слышать», — рассказала одна молодая женщина.

Для некоторых зрителей субтитры также — способ не пропустить важные детали сюжета. Один молодой человек объяснил: «Это значит, что я ничего не пропускаю и полностью понимаю, что происходит, без необходимости перематывать назад».

В то же время, часть людей настолько привыкла к субтитрам, что уже не представляет просмотр без них.

«Для меня стало привычкой оставлять их включенными. Без них я чувствую себя странно!» — рассказал один из респондентов.

Отдельной проблемой для зрителей могут быть акценты. Некоторые респонденты отметили, что субтитры позволяют лучше понять диалоги, которые без текстового сопровождения им было бы тяжело воспринимать.

Еще одним фактором стал посторонний шум. Его источниками могут быть дети, домашние животные или транспорт за окном, поэтому зрителям сложнее разобрать реплики.

Одна женщина сказала: «Я всегда жила в квартирах или арендовала жилье вместе с другими людьми и не хочу мешать соседям громким телевизором».

Для части людей субтитры связаны не с личной привычкой или преимуществом, а с проблемами со слухом. В таких случаях они служат необходимым инструментом для комфортного просмотра.

«Я пользуюсь слуховыми аппаратами, поэтому субтитры мне помогают, и благодаря им мне не нужно так сильно увеличивать громкость телевизора. Хотя у моей жены нет проблем со слухом, она часто просит оставлять субтитры включенными», — рассказал один из мужчин, принявших участие в опросе.

Польза субтитров для детей

Это исследование обнародовали вскоре после заявлений ученых о пользе субтитров для детей. Специалисты рекомендовали родителям включать их при просмотре телевизора, поскольку это может способствовать развитию навыков чтения.

Согласно результатам исследования, дети от четырех до семи лет вдвое чаще становились уверенными читателями, если смотрели телевизионные программы с включенными субтитрами.

Исследователи также обратили внимание на популярные детские мультфильмы, в частности «Свинка Пеппа» и «Блуи». По их данным, в таких программах часто используются «высокочастотные слова», что может помогать детям в процессе овладения чтением.

«Мне нравится сравнивать это с тем, как вы незаметно добавляете овощи в ужин — дети этого не замечают, но вы знаете, что делаете для них очень хорошее дело», — сказал соучредитель кампании Turn on the Subtitles Генри Уоррен.

Кстати, согласно исследованиям, зумеры не только не отказались от чтения, но и читают больше, чем раньше: в 2025 году 66% молодежи назвали себя читателями, а 65% прочитали хотя бы одну печатную книгу за год. Зумеры читают мультимодально, свободно сочетая бумажные, электронные и аудиокниги, фанфики и мангу, а также активно посещают книжные магазины и библиотеки, ставшие для них пространством для социализации и преодоления одиночества. В то же время ситуация с детским чтением ухудшается: родители читают малышам вслух значительно реже, чем десятилетие назад.

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