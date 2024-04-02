Эти фразы запрещено говорить военным, которые сейчас на фронте

Сегодня почти в каждой украинской семье есть родственники, друзья или знакомые, которые служат в рядах ВСУ.

Общаясь с находящимися на фронте друзьями, близкими и родными, могут возникать сомнения, уместно расспрашивать бойцов о войне или нет.

Психологиня Илона Ханько и военный Государственной пограничной службы Алексей рассказали, о чем лучше не спрашивать и не говорить военным, которые сейчас находятся на нуле. Об этом пишет "Радио Трек".

Тебе страшно?

Всем страшно, говорит психологиня Илона Ханько: "Лишний раз напоминать военному о его страхах — не лучший способ поддержать боевой дух".

Но у военного пограничника Алексея несколько иное мнение. Он считает, что такой вопрос наоборот может морально помочь человеку пережить стресс: «Когда человеку страшно, он немного об этом рассказывает и ему это помогает. Если держать это в себе, то могут возникать плохие ситуации — оно в тебе скапливается и может быть паника. А так, человек спросил – ты ему рассказал и легче стало. Это мне лично. Все отдают себе отчет в том, что страшно, но когда есть возможность рассказать, чтобы другой человек послушал — это круто”.

Есть ли у нас шансы победить?

Воюющий человек искренне верит в победу и хочет почувствовать тыловую поддержку и мотивацию.

"Человек все же рискует жизнью за нашу страну, за нас, и любые фразы, которые меняют эту уверенность — не самые лучшие", — говорит психологиня.

Иногда эта фраза раздражает, потому что она действительно не успокаивает, соглашается Алексей: “Этого никто не знает, тем более военный. Этого не знают, наверное, и военные генералы. Шанс есть всегда и есть всегда нюансы. Такая фраза скорее для успокоения самого себя. Человек спрашивает и думает, что его сейчас успокоят военные, а они сами не знают”.

Мы все за тебя волнуемся

Из-за этой фразы у военного создается впечатление, что он является основной причиной страхов и переживаний в семье, объясняет психологиня: "И это не самая лучшая мотивация, когда родные переживают за тебя и ты постоянно должен переживать за них".

Военный говорит, что это приятно, но и налагает ответственность: "Лучше сказать, что мы не волнуемся, а поддерживаем тебя, ты молодец и все будет хорошо, мы тебя ждем".

Зачем ты пошел туда?

В этом случае лучше поддержать сознательный выбор близкого человека. А такие полуриторические высказывания обесценивают серьезное решение.

Алексей говорит, что любой человек ответит на это, но все же лучше такого не спрашивать: Если честно, у меня такого не было. Мои родственники знают, почему я пошел воевать”.

Давайте, наваливайте им там

Когда военный слышит это от не воюющего человека, у него возникает желание призвать этого человека уйти и сделать это.

Ничего приятного эта фраза не вызывает. Человек сражается, делает все возможное для защиты нас и страны. Какой смысл несет эта фраза? Они и так прилагают много усилий», – объясняет психологиня.

Алексей говорит, что эта фраза хорошая, но есть нюансы: “Эта фраза налагает обязанность: если мы “не наваливаем”, то мы, как плохие, потому что нас же попросили “навалить”, а мы не можем, или нам не дают – куча факторов может быть. Если ты еще не доехал до поля боя, может быть, это классная фраза. А когда ты там, то, думаю, здесь психологи правы”.

Надо же кончать эту войну

Это и так все понимают. Не говорить такого советует Алексей: «Ясно, что нужно. Конечно, все хотят ее поскорее закончить. Мы это делаем по мере возможности. Мы ведь не можем сказать: сейчас я пойду в атаку и война закончится. Нет».

Российская армия не умеет воевать

Слышно такое действительно неприятно. Это обесценивает вклад наших военных.

“Военные не хотят слышать, что армия, против которой мы воюем, ни на что не способны бомжи. Сейчас популярен месседж, который россияне случайно забрели на нашу территорию и вообще не умеют воевать. Это обесценивает вклад наших военных. Они действительно противостоят сильному и многочисленному врагу и очень хорошо справляются со своей задачей, за что им огромная благодарность. Не стоит говорить, что они воюют против более слабых», – говорит Илона Ханько.

Алексей соглашается, что воевать россияне могут. Есть, конечно, направления, где они идут плохо, но есть, где очень хорошо: “Там прямо все, как по книге. Поэтому действительно подвиги могут обесцениваться. В том и прикол, что люди останавливают сейчас мощную военную машину РФ. Это важно”.

Напомним, тяжелораненый защитник объяснил, чего никогда нельзя говорить военному, вернувшемуся с фронта.

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