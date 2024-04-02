Настя Каменских ошеломила, сколько средств собрала для ВСУ

Артистка в туре "Я – Україна" собрала более миллиона гривен для нужд украинского войска.
Украинская певица Настя Каменских отправилась во вторую часть тура "Я – Україна".
Так, артистка с благотворительными концертами отправилась в ряд украинских городов. Все они прошли с аншлагом и приглашенными военными и беженцами. С каждого купленного билета часть средств перечислялась в поддержку ВСУ. Кроме того, звезда на выступлениях проводила множество аукционов. В частности, разыгрывался флаг с подписями из спецподразделения ГУР МО Украины "АРТАН", футболка футболиста Андрея Пятова и лимитированные картины от украинского художника Дмитрия Крышовского.
Во второй части тура артистке удалось собрать 263 тыс. грн. Из них 215 тыс. грн были направлены на нужды проекта волонтера Таты Кеплер "Птицы", который занимается тактической медициной, а 48 тыс. грн - 129-й бригаде РУБпАК подразделения "ARMAGEDRON" Авдиевского направления. За средства из первой части тура "Я – Україна", было приобретено три автомобиля для бойцов и разослано около 2 тонн гуманитарной помощи нуждающимся.
В результате Настя Каменских смогла передать на нужды ВСУ более миллиона гривен и две тонны гуманитарной помощи.
Кстати, во время тура в прифронтовых городах некоторые концерты проходили под постоянные тревоги. Например, в Кременчуге из-за воздушной тревоги Каменских пришлось остановить свое выступление и направиться в укрытие. Впрочем, даже там артистка устроила импровизированный концерт.
Читайте также: