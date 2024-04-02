Настя Каменских ошеломила, сколько средств собрала для ВСУ

Артистка в туре "Я – Україна" собрала более миллиона гривен для нужд украинского войска.

Украинская певица Настя Каменских отправилась во вторую часть тура "Я – Україна".

Так, артистка с благотворительными концертами отправилась в ряд украинских городов. Все они прошли с аншлагом и приглашенными военными и беженцами. С каждого купленного билета часть средств перечислялась в поддержку ВСУ. Кроме того, звезда на выступлениях проводила множество аукционов. В частности, разыгрывался флаг с подписями из спецподразделения ГУР МО Украины "АРТАН", футболка футболиста Андрея Пятова и лимитированные картины от украинского художника Дмитрия Крышовского.

Настя Каменских во время тура "Я – Україна"

Настя Каменских во время тура "Я – Україна"

Во второй части тура артистке удалось собрать 263 тыс. грн. Из них 215 тыс. грн были направлены на нужды проекта волонтера Таты Кеплер "Птицы", который занимается тактической медициной, а 48 тыс. грн - 129-й бригаде РУБпАК подразделения "ARMAGEDRON" Авдиевского направления. За средства из первой части тура "Я – Україна", было приобретено три автомобиля для бойцов и разослано около 2 тонн гуманитарной помощи нуждающимся.

Настя Каменских во время тура "Я – Україна"

Настя Каменских во время тура "Я – Україна"

Настя Каменских во время тура "Я – Україна"

В результате Настя Каменских смогла передать на нужды ВСУ более миллиона гривен и две тонны гуманитарной помощи.

Кстати, во время тура в прифронтовых городах некоторые концерты проходили под постоянные тревоги. Например, в Кременчуге из-за воздушной тревоги Каменских пришлось остановить свое выступление и направиться в укрытие. Впрочем, даже там артистка устроила импровизированный концерт.

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