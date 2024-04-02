Санта Димопулос расстается с мужем после 11 лет брака

Певица Санта Димопулос рассталась со своим мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко.

Об этом артистка сообщила в своем фотоблоге. По словам, Санты это случилось давно, впрочем, только сейчас она решилась об этом рассказать. К слову, экс-избранники не имеют никаких обид друг на друга и остаются друзьями:

"Конец... это только новое начало. Наша прекрасная история в 11 лет брака подошла к концу. Никакой драмы, никакой суеты, никакой обиды. Мы остаемся семьей, родителями и настоящими друзьями. К сожалению, несмотря на преданность и любовь, которые мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе, и это было нелегко принять, хотя это был сознательный выбор.Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть нашего общего пути. Это навсегда будет иметь большую ценность для меня. Мне не хватало смелости написать об этом раньше, потому что вокруг столько боли, потерь и забот, что наша кажется некстати… Но дабы уберечь себя и близких от обсуждений и лишних вопросов я решила быть честной до конца и, как публичный человек, расставить все точки", - написала Санта.

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Димопулос заверила, что хоть это и болезненный для нее период, однако в дальнейшем она сделает все возможное, чтобы ее дети чувствовали себя счастливыми:

"Это большая ответственность и перед детьми. Я сделаю всё чтобы этот переход на новый жизненный этап был максимально безболезненный для них. Несмотря на это, у меня нет сомнений, что всё к лучшему", - добавила звезда.

Отметим, Санта Димопулос и Игорь Кучеренко поженились в 2015 году. Вместе они воспитывают общую дочь Софию, родившуюся 14 сентября 2019 года. Также исполнительница имеет 15-летнего сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы.

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Читайте также: