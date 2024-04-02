Ужасная путаница: медики сделали аборт не той женщине

В Чехии здоровой женщине, находившейся на четвертом месяце беременности, ошибочно сделали аборт.

Об этом пишет CNN Prima News.

Операция назначалась другой беременной, визит которой также был запланирован на 25 марта в пражской больнице "Буловка".

Пресс-секретарь больницы Ева Либигерова сообщила: "В нашей клинике гинекологии и акушерства произошло неблагоприятное событие. Согласно полученным данным, в результате серьезных нарушений и несоблюдения внутренних правил соответствующими сотрудниками была начата операция в неправильно идентифицированной пациентки".

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Либигерова добавила изданию Prahain.cz, которое опубликовало эту историю: "Мы выразили глубокую жалость и извинились перед пациенткой и ее семьей за этот досадный случай и заверили, что сделаем все возможное, чтобы максимально уменьшить ущерб, а также выплатить ей компенсацию. Как аккредитированная учебная клиника, мы имеем четко определенные правила и процедуры, которые наш медицинский персонал обязан соблюдать без исключения. Персонал клиники отстранен от работы до полной оценки неблагоприятного случая, с пониманием того, что в случае нарушения обязательных рабочих процедур в рамках текущего внутреннего расследования конкретные лица будут привлечены к персональной ответственности".

Сообщается, что обе женщины были иностранками азиатского происхождения и плохо говорили на чешском языке.

Процедура иссечения матки может быть использована для того, чтобы спровоцировать выкидыш, а может быть и не связана с беременностью, например из-за проблем со здоровьем матки.

Ян Прада, гинеколог и заместитель председателя Чешской медицинской палаты, сказал газете Seznam Zpravy, что виноват не только врач, но и весь персонал, причастный к этому случаю.

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"Главная проблема в том, что она вообще попала на операционный стол", – сказал он. Теоретически объясняя, почему произошла ошибка, он добавил: "Если она плохо говорила на чешском или другом известном международном языке, это могло сыграть свою роль. Переводчики иногда разговаривают по телефону, что также может усложнить коммуникацию. Это не значит, что врачи не должны этим заниматься, просто риск недоразумения растет. Чехоязычная пациентка, вероятно, будет активно сопротивляться тому, что ей будут делать процедуру, которую она не понимает".

Аборт в Чешской Республике законен до 12 недель по какой-либо причине, по медицинским причинам до 24 недель и на любом сроке из-за серьезных отклонений в развитии плода.

Напомним, женщина отравила беременную коллегу, чтобы много не работать из-за ее декретного отпуска. Она подсыпала яд в ее воду.

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