В Киеве трамвай сошел с рельсов – подробности (видео, фото)

В Киеве 2 апреля на конечной остановке возле станции метро Позняки, во время разворота, по неустановленным причинам сошел с рельсов трамвай, пассажиров в салоне не было. В результате происшествия получил травмы прохожий мужчина, сейчас его осматривают медики, диагноз устанавливается.

Некоторые паблики писали, что водитель трамвая находился в состоянии алкогольного опьянения. В "Киевпасстрансе" эту информацию опровергли.

"Водитель трезв, причины выясняются, травму получил прохожий на улице, его госпитализировали, жизни и здоровью угроз нет", — рассказали в комментарии для ТСН.ua.

На видео видно, что трамвай задел постройки рынка на конечной остановке.

В Киеве трамвай сошел с рельсов

В Киеве трамвай сошел с рельсов

Трамвай сошел с рельсов, еще не выйдя на маршрут. Все произошло на разворотном кольце, заставленном киосками и огромной торговой палаткой. До первой остановки на маршруте №8 трамвай не доехал буквально 15-20 метров. Что побудило водителя ехать на разворотном кольце на такой скорости – неизвестно. Ее будут устанавливать правоохранители.

В "Киевпасстрансе" сообщили, что на место направили специалистов.

Также сообщается, что задерживается движение трамваев №8, 28Д. Движение трамвайных маршрутов №8 организовано по маршруту №32, трамвайных маршрутов №28д до остановки Харьковского массива.

Напомним, полиция задержала мужчину из Киевщины, который ночью с вилами нападал на односельчан (фото).

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