Олег Скрипка признался, где учатся его сыновья и кем планируют стать

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка впервые за долгое время рассказал о деятельности его двух сыновей.

В частности, Олег поделился чем планируют заниматься его подросшие дети. По словам музыканта, его старший 18-летний сын Роман уже поступил в университет и учится на историческом факультете. А вот младший 16-летний Устим, который сейчас заканчивает школу, решил пойти по стопам отца и мечтает о блестящей карьере музыканта и радовать слушателей своими альбомами с песнями.

"Старший сын он учится истории. Он историк. Младший сын заканчивает школу в этом году и он хочет быть музыкантом. Как он сделает свою карьеру мы увидим, но он пишет свои музыкальные альбомы", – рассказал знаменитость в программе "Люкс ФМ" .

Сыновья Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

К слову, Олег также заинтриговал ответом на вопрос, планирует ли его младший сын поступать за границей или оставаться учиться в Украине. Так, певец отметил, что они еще не определились с этим:

"Где будет возможность учиться, там увидим", – добавил певец.

Напомним, недавно экс-муж певицы Славы Каминской Эдгар Каминский показал, как с их двумя подросшими детьми отдыхает за границей.

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