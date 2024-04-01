MONATIK празднует 38-летие: стал блондином и попросил о необычном подарке

Мультиартист рассказал, как утром его поздравила семья.
Украинский мультиартист, певец и продюсер MONATIK сегодня, 1 апреля, отмечает свой день рождения.
По этому случаю жена артиста Ирина Монатик в своем фотоблоге нежно поздравила его с важным праздником и опубликовала фото с именинником. К тому же возлюбленная MONATIK призвала поддержать сбор патронатной службы "Азова" на лечение раненых под Авдеевкой бойцов третьей отдельной штурмовой бригады:
"С днем рождения тебя, любимый! Обожаю тебя невероятно сильно! Не смотря на то, что твой Instagram удалили, это не остановит тебя делать хорошие, добрые дела! Если у вас есть возможность и желание поздравить с 38-летием, пожалуйста, хотя бы 38 грн или 380 тыс грн... Кто сколько может – все деньги идут на лечение бойцов", – подчеркнула Ирина Монатик.
Поскольку соцсети музыканта сейчас заблокированы, Дмитрий в свой день рождения посетил студию "Сніданку з 1+1", чтобы еще раз лично подчеркнуть важность присоединиться к сбору средств на нужды войска. Также мультиартист показался с новым цветом волос и поделился, как утром его поздравила семья.
"Они пришли утром с тортом. Я не успел отведать ни одного кусочка, но свечи задул. Было очень приятное пробуждение без тревоги. Это лучший подарок, когда родные рядом", - восхитил MONATIK.
Напомним, что недавно Вера Брежнева нежно поздравила свою старшую дочь-копию с днем рождения и показала редкие фото с ней.
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