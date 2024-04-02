Владимир Дантес разделся прямо на сцене за 50 тыс. грн – видео

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес разделся ради благотворительной цели.

Сейчас артист вместе со своим товарищем и коллегой, блогером Алексеем Дурневым находятся в туре с юмористическим шоу. Их цель – накопить как можно больше денег в помощь украинским защитницам и защитникам. Именно поэтому звезды решились на отчаянный шаг и обнажились прямо во время выступления.

Владимир Дантес и Алексей Дурнев обнажились ради доната

Так, в Сумах на сцене перед зрителями Владимир разделся до нижнего белья, оставив футболку, а Алексей снял футболку, продемонстрировав свой торс. К слову, певец от такого смелого поступка друга не мог сдержать смех. Впрочем, несмотря ни на что, звездам удалось получить донат в размере 50 тыс. грн, который пойдет на нужды ВСУ.

Владимир Дантес и Алексей Дурнев. Фото: Instagram irusia_rudenko

Стоит отметить, что шоумен Владимир Дантес часто присоединяется к благотворительным инициативам и также посещает митинги в центре Киева для напоминания о необходимости освобождения украинских защитников из российского плена.

Напомним, недавно мультиартист MONATIK отпраздновал 38-летие и также оригинальным способом призвал помочь украинским военным. В частности, предложил сделать ему подарок на день рождения в форме доната бойцам "Азова".

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