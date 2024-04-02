Беларусь начала военные учения у границы с Украиной, Литвой и Польшей

Командно-штабное обучение продлится с 2 по 4 апреля.

Во вторник, 2 апреля, вооруженные силы Беларуси начали военные учения в регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей.

Об этом сообщило Минобороны РБ.

Отмечается, что 2-4 апреля будет проведено командно-штабное обучение с силами территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов Гомельской области. Аналогичные мероприятия пройдут в Вороновском районе Гродненской области.

Белорусское ведомство отмечает, что во время учебы планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения.

В министерстве также рассказали, что с 2 по 26 апреля под руководством председателя Вилейского райисполкома Минской области пройдет учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

"В рамках сбора состоится прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с привлечением местной базы мобилизационного развертывания", — отметили в Минске.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, есть ли угроза из соседней Беларуси. По его словам, в соседней стране находится определенное количество российских войск – это обслуживающий персонал, занимающийся техникой. Ситуация на границе остается контролируемой.

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