В ГПСУ рассказали, есть ли угроза из соседней Беларуси

В настоящее время в соседней Беларуси находится определенное количество российских войск — это обслуживающий персонал, занимающийся техникой. Ситуация на границе остается контролируемой.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Россия в свое время вывела все свои подразделения, проходившие там обучение в подготовку, в рамках ротации новых не завела. На территории Беларуси остается определенное количество российских военных, но это больше обслуживающий персонал, обеспечивающий обслуживание техники", – пояснил Демченко.

По словам Демченко, подразделения разведки отслеживают ситуацию на территории Беларуси, чтобы в случае угрозы дать ответ.

"По границе с Беларусью ситуация не меняется. По ту сторону (на территории РБ – Ред.) мы не видим, чтобы Россия имела какие-то силы для того, чтобы представлять на данный момент угрозу", — подчеркнул он.

Кроме того, это направление продолжают укреплять: строят инженерные укрепления по линии границы и фортификации на приграничных территориях.

Напомним, ранее Андрей Демченко сообщал, почему на севере невозможно укрепить саму границу. По его словам, инженерно это сделать невозможно из-за российских обстрелов. Теперь направления усиливаются в "максимальной близости" к границе.

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