Вероятное наступление РФ на севере: в ГУР прокомментировали угрозу

Российская Федерация намеренно запускает информационную волну о новом наступлении на севере Украины – в Сумской и Черниговской областях. Украина отслеживает ситуацию и занимается укреплением границы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net

Представитель разведки отмечает, что подобные слухи оккупанты неоднократно распространялись, но они касались вероятного обострения с территории Беларуси. В этот раз, заметил Юсов, "речь идет и о севере", а именно — о Черниговщине и Сумщине.

"С другой стороны, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и относительно формирования, и передислокации группировок. Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет", — говорит представитель ГУР.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сосредоточили около 19 тыс. человек на границе Черниговской и Сумской областей. Юсов говорит, что это количество не изменилось.

По его словам, передислокация отдельных частей россиян связана с боевыми действиями, происходящими на последней неделе в Белгородской области России.

Ситуация на северной границе

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщал о ситуации на границе. Так, по его словам, ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая. Зато с территории России существует угроза прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Тем временем Сумская ОВА опровергала информацию в Сети о якобы наступлении российских оккупационных войск на область. Впрочем, местные власти отмечали, что существует опасность для приграничных населенных пунктов.

В Черниговской области идет процесс укрепления государственной границы и строительство фортификационных сооружений.

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