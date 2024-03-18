Ймовірний наступ РФ на півночі: в ГУР прокоментували загрозу

Російська Федерація навмисно запускає інформаційну хвилю про новий наступ на півночі України - у Сумській та Чернігівській областях. Україна відстежує ситуацію та займається укріпленням кордону.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net

Представник розвідки наголошує, подібні чутки окупанти неодноразово поширювали, але вони стосувалися ймовірного загострення з території Білорусі. Натомість цього разу, зауважив Юсов, "йдеться і про північ", а саме - про Чернігівщину та Сумщину.

"З іншого боку, загроза постійно зберігається, тому ситуація відстежується і щодо формування, і щодо передислокації угруповань. Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок в даній ситуації не буде", - каже представник ГУР.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зосередили близько 19 тис. осіб на кордоні Чернігівської та Сумської областей. Юсов каже, що ця кількість не змінилася.

З його слів, передислокація окремих частин росіян пов'язана з бойовими діями, які відбуваються протягом останнього тижня у Бєлгородській області Росії.

Ситуація на північному кордоні

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв про ситуацію на кордоні. Так, з його слів, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Натомість з території Росії є загроза прориву диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Тим часом Сумська ОВА спростовувала інформацію у Мережі про нібито наступ російських окупаційних військ на область. Втім, місцева влада наголошувала, що існує небезпека для прикордонних населених пунктів.

У Чернігівській області триває процес зміцнення державного кордону та будівництво фортифікаційних споруд.

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