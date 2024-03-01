Таропрогноз на березень 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро супроводжує людство чималий шмат історії, адже люди з давніх-давен намагалося знайти власний спосіб дізнаватися майбутнє. Пізніше пошук майбутнього потрапив під монополію церкви, адже його ймовірно може знати лише Бог. Проте люди не полишають способів зазирнути за завісу таємниці, щоб дізнатися, що ж з ними буде далі та знайти відповіді на запитання, що їх турбують. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на перший місяць весни 2024 року - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою думку, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Туз пентаклів"

Ця карта розповідає про винагороду, процвітання, родючість, реалізм. Вона підказує про практичні досягнення, результати, яких можна торкнутися, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя і багатства, занурення у реальний світ.

Матеріалізм допоможе вам досягнути успіху та отримати користь зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно створювати надійні плани та ретельно пропрацьовувати всі деталі. Сфокусуйтеся на отриманих результатах та використовуйте ваші практичні знання і вміння заради себе та свого майбутнього. Ця карта символізує нові починання, практичні, приземлені і дуже доступні результати. Починайте діяти уже зараз, щоб їх досягнути.

Ця карта також передвіщає появу засобів для успішної реалізації будь-якого проєкту. Прийміть це та насолоджуйтеся вашим щастям.

Не бійтеся змін, бо саме страх може стати найголовнішою перешкодою на вашому шляху. Не бійтеся зробити наступний крок.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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