Таропрогноз на март 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро сопровождает человечество немалый кусок истории, ведь люди издревле пыталось найти собственный способ узнавать будущее. Позже поиск будущего попал под монополию церкви, ведь его, вероятно, может знать только Бог. Однако люди не оставляют способов заглянуть за занавес тайны, чтобы узнать, что же с ними будет дальше и найти ответы на беспокоящие вопросы. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на первый месяц весны 2024 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Двойка жезлов"

Эта карта рассказывает о достижениях, смелости, мирских желаниях и личной силе. В отношениях вас обманчиво может увлечь ощущение всесильности. Также не исключено, что вы убеждаете других людей в своих талантах. Смело отстаивайте свое мнение, чтобы оставить след на земле. Вам нужно быть одновременно гибкими и настойчивыми. Подхватывайте новые идеи, расширяйте новые горизонты, но пройдите испытания на зрелость суждений.

Возможно, вас увлечет эйфория, словно от нескольких бокалов шампанского, и вы будете уверены в том, что вы можете сказать и сделать то, на что были неспособны раньше. Однако не стоит быть высокомерным и напыщенным. Но и пора проявить инициативу.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Туз пентаклей"

Эта карта рассказывает о вознаграждении, процветании, плодородии, реализме. Она подсказывает о практических достижениях, результатах, которые можно затронуть, реальной власти, доверии в любой ситуации, новом деле, поиске счастья и богатства, погружении в реальный мир.

Материализм поможет вам добиться успеха и извлечь пользу из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно создавать надежные планы и тщательно прорабатывать все детали. Сосредоточьтесь на полученных результатах и используйте ваши практические знания и умения ради себя и своего будущего. Эта карта символизирует новые начинания, практичные, приземленные и очень доступные результаты. Начните действовать уже сейчас, чтобы их добиться.

Эта карта также предвещает появление средств успешной реализации любого проекта. Примите это и наслаждайтесь счастьем.

Не бойтесь перемен, потому что страх может стать самым главным препятствием на вашем пути. Не бойтесь сделать следующий шаг.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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