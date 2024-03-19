Впервые в Украине донорское сердце везли более трехсот километров

Посмертная донорка из Хмельнитчины спасла жизнь четырем людям.

Об этом пишет Укринформ.

Операцией руководил директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров. По его словам, этот случай уникален, поскольку впервые донорское сердце пришлось везти более трехсот километров.

Мы использовали новую стенфордскую методику хранения донорского сердца. И, как видим, достаточно удачно”, – заметил Тодуров.

Напомним, в райбольнице на Волыни впервые провели уникальную операцию на сердце: хирурги установили 68-летней женщине искусственный клапан без разреза грудной клетки и остановки сердца.

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