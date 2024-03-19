Вперше в Україні донорське серце везли за понад триста кілометрів

Посмертна донорка з Хмельниччини врятувала життя чотирьом людям.

Про це пише Укрінформ.

Операцією керував директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров. За його словами, цей випадок є унікальним, оскільки вперше донорське серце довелося везти більше ніж триста кілометрів.

“Ми використали нову стенфордську методику зберігання донорського серця. І, як бачимо, досить вдало”, - зауважив Тодуров.

Нагадаємо, у райлікарні на Волині вперше провели унікальну операцію на серці: хірурги встановили 68-річній жінці штучний клапан без розрізу грудної клітини і зупинки серця.

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