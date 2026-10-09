Деякі продукти шкодять серцю / © Credits

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Здоров’я серця багато в чому залежить від харчування. Деякі продукти можуть підвищувати рівень холестерину, сприяти розвитку гіпертонії та збільшувати ризик серцево-судинних захворювань.

Про це пише cnbc.com.

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Які продукти мають негативний вплив на здоров’я серця

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Хліб

Хліб — продукт номер один — і хлібобулочні вироби є одними з найбільших джерел натрію у нашому раціоні. Високе його споживання може підвищити артеріальний тиск, що є основним фактором ризику серцевих захворювань та інсульту. Рафінована мука у хлібі також може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові.

Маргарин

Цей замінник вершкового масла має у своєму складі занадто велику кількість олії, яка не є корисною для серця, але такі альтернативи, як маргарин, не завжди кращі. Багато продуктів виготовляють із пальмової олії, що містить велику кількість насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину.

Знежирене коров’яче молоко

Молочні продукти, які містять молочний жир, є основними джерелами насичених жирних кислот. І хоча знежирене молоко може бути найкращим варіантом, кардіологи закликають людей спробувати альтернативу.

Пампухи

Пампухи смажать на олії, яка містить трансжири, що робить їх важкими для серця. Вони підвищують рівень холестерину та цукру в крові, сприяючи діабету 2 типу, хворобам серця та інсульту.

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Трансжири часто маскують на етикетках під частково гідрогенізовані олії.

Один пампух може містити до 20–30 г цукру, що сприяє різким стрибкам рівня глюкози у крові. Це збільшує ризик інсулінорезистентності та ожиріння, які є факторами ризику серцево-судинних захворювань.

Що рекомендують додавати в раціон лікарі

Бобові

Дієтолог наполегливо рекомендує збільшити споживання сочевиці, нуту та квасолі. Вони багаті на клітковину, забезпечують відчуття ситості, регулюють роботу кишківника і живлять корисні бактерії. До того ж бобові легко приготувати про запас, що робить їх ідеальним вибором для буднів.

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Насіння льону та мигдаль

Кардіологи радять додати ці продукти до свого раціону. Вони містять лігнани — антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом і запаленням, тим самим піклуючись про здоров’я вашого серця. Вітамін Е, альфа-ліноленова кислота і магній, що також містяться у цих продуктах, допомагають регулювати рівень холестерину, артеріальний тиск і здоров’я судин.

Вибирайте правильні злаки

Кіноа та цільнозерновий хліб — чудовий вибір для здоров’я серця завдяки багатому складу поживних речовин. Клітковина, фосфор, цинк, рослинний білок та антиоксиданти, які входять до їхнього складу, знижують рівень «поганого» холестерину та ризик серцево-судинних захворювань. Високий вміст клітковини також регулює рівень цукру в крові та підтримує здоров’я кишківника.

Раніше повідомлялося, що раціон із достатньою кількістю фруктів та овочів може бути важливим складником турботи про серцево-судинну систему. Професор і фахівець із серцево-судинних ризиків Хосе Абеллан-Алеман назвав п’ять фруктів, які сам обирає для різноманітного харчування. Більше про це читайте в новині.

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