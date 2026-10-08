Некоторые продукты вредят сердцу / © Credits

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Здоровье сердца во многом зависит от питания. Некоторые продукты могут повышать уровень холестерина, способствовать развитию гипертонии и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет cnbc.com.

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Какие продукты оказывают негативное влияние на здоровье сердца

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Хлеб

Продукт номер один и хлебобулочные изделия являются одними из самых больших источников натрия в нашем рационе. Высокое потребление натрия может повысить АД, что является основным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта. Рафинированная мука в хлебе также может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови.

Маргарин

Этот заменитель сливочного масла имеет в своем составе слишком большое количество масла, которая не полезна для сердца, но такие альтернативы, как маргарин, не всегда лучше. Многие продукты производят из пальмового масла, содержащего большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина.

Обезжиренное коровье молоко

Молочные продукты, содержащие молочный жир, являются основными источниками насыщенных жирных кислот. И хотя обезжиренное молоко может быть самым лучшим вариантом, кардиологи призывают людей попробовать альтернативу.

Пончики

Пончики жарят на масле, содержащем трансжиры, что делает их тяжелыми для сердца. Они повышают уровень холестерина и сахара в крови, способствуя диабету 2 типа, болезням сердца и инсульту.

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Трансжиры часто маскируют на этикетках под частично гидрогенизированные растительные масла.

Один пончик может содержать до 20-30 г сахара, что способствует резким скачкам уровня глюкозы в крови. Это увеличивает риск инсулинорезистентности и ожирения, являющихся факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Что рекомендуют добавлять в рацион врачи

Бобовые

Диетолог Люгер настоятельно рекомендует увеличить потребление чечевицы, нута и фасоли. Они богаты клетчаткой, обеспечивают чувство сытости, регулируют работу кишечника и питают полезные бактерии. К тому же, бобовые легко приготовить впрок, что делает их идеальным выбором для будних дней.

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Семена льна и миндаль

Кардиологи советуют добавить эти продукты в свой рацион. Они содержат лигнаны — антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и воспалением, тем самым заботясь о здоровье вашего сердца. Витамин Е, альфа-линоленовая кислота и магний, также содержащиеся в этих продуктах, помогают регулировать уровень холестерина, артериальное давление и здоровье сосудов.

Выбирайте правильные злаки

Киноа и цельнозерновой хлеб — отличный выбор для здоровья сердца, благодаря богатому составу питательных веществ. Клетчатка, фосфор, цинк, растительный белок и входящие в их состав антиоксиданты снижают уровень «плохого» холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание клетчатки также регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровье кишечника.

Ранее сообщалось, что рацион с достаточным количеством фруктов и овощей может являться важной составляющей заботы о сердечно-сосудистой системе. Профессор и специалист по сердечно-сосудистым рискам Хосе Абеллан-Алеман назвал пять фруктов, которые сам выбирает для разнообразного питания. Больше об этом читайте в новости.

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