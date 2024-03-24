У ДПСУ розповіли, чи є загроза з сусідньої Білорусі

Наразі у сусідній Білорусі перебуває певна кількість російських військ - це обслуговувальний персонал, який займається технікою. Ситуація на кордоні залишається контрольованою.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Росія свого часу вивела всі свої підрозділи, які проходили там навчання у підготовку, в межах ротації нових не завела. На території Білорусі залишається певна кількість російських військових, але це більше обслуговвальний персонал, який забезпечує обслуговування техніки", - пояснив Демченко.

За словами Демченка, підрозділи розвідки відстежують ситуацію на території Білорусі, щоб у разі загрози дати відповідь.

"По кордону з Білоруссю ситуація не змінюється. По той бік (на території РБ - Ред.) ми не бачимо, щоб Росія мала якісь сили для того, щоб становити на даний момент загрозу", - наголосив він.

Крім того, цей напрямок продовжують укріплювати: зводять інженерні укріплення по лінії кордону та фортифікації на прикордонних територіях.

Нагадаємо, раніше Андрій Демченко повідомляв, чому на півночі неможливо укріпити сам кордон. З його слів, інженерно це зробити неможливо через російські обстріли. Наразі напрямки посилюються у "максимальній близькості" до кордону.

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