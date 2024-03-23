Загроза для Одеської області з Придністров'я: влада оцінила ризики

Наразі в Одеській області загроза з боку Придністров'я не спостерігається. На кордоні Молдовою зведені фортифікаційні споруди. Крім того, прикордонна ділянка під постійним моніторингом.

Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю "Главкому".

"Бувають з їхнього боку якісь вилазки. Ще рік тому, а я вже дев'ять місяців як працюю очільником області, ми бачили дуже багато машин з придністровськими номерами на Одещині. Ми моніторили їх, спостерігали, чим вони займаються, куди їздять, що возять. Зізнаюся, ми дуже переживали за підстанції та інші інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність Одеси та області", - розповів Олег Кіпер.

Наразі, наголосив він, автівок з придністровськими номерами вже немає. Щодо сценарію введення українських військ до "ПМР" для деокупації цієї території, то очільник Одеської ОВА, не вважає такий план реалістичним.

"Ми ж не будемо схожими з росіянами і лізти на територію іншої держави. Ми сьогодні захищаємо свою державу і бачимо, які великі жертви у нас від війни, який моральний стан в наших людей, які великі матеріальні збитки маємо", - розповів Кіпер.

Нагадаємо, раніше Олег Кіпер показав фото фортифікаційних споруд в Одеській області. Зокрема, споруджують "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження".

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