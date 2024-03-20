У ДПСУ повідомили, чому на півночі неможливо укріпити сам кордон

Інженерно укріпити кордон із агресоркою Росією на півночі наразі неможливо через російські обстріли. Наразі напрямки посилюються у "максимальній близькості" до кордону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі LIGA.net

За його словами, окупанти обстрілюють прикордоння. Саме тому будь-яку інженерну групу, що з'явиться на кордоні, одразу "знесуть ворожі обстріли".

"Ці напрямки максимально укріплюються у максимальній близькості до кордону. На різній відстані від кордону - залежно від ситуації, рельєфу та особливостей місцевості - створюються інженерно-фортифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії", - пояснив Демченко.

Як повідомлялося, на Сумщині Сили оборони ущільнюють укріплення першої та другої ліній. Наразі великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на територію області не спостерігається.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині будують другу лінію оборони. Для будівництва оборонних споруд використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби.

У Чернігівській області триває процес зміцнення державного кордону та будівництво фортифікаційних споруд. Зокрема, кордон заливають бетоном.

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